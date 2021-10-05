近日一名女網友表示，男友喝手搖飲插吸管時，都堅持要插在封膜的最旁邊，某次不小心替他插到中間，竟換來男友冷眼對待，她將其PO上網問「有沒有人喝飲料也是一種儀式感？」沒想到意外引發大批網友討論，其中有不少內行人指，應該將吸管插在封膜的最邊邊，喝到最後時才不會面臨吸不到的窘境。

原PO日前於論壇《Dcard》透露自己喝手搖飲時，吸管都是隨意插在封膜上，反觀男友卻非常堅持，吸管只能插在封膜的最邊邊，她雖然不解，但也沒有將其放在心上。直到某次她替男友插吸管，又隨意地插在封膜上，沒想到男友竟露出「為什麼插在那邊的表情」。

原PO說，自己並不在意吸管的位置，但對於男友的反應認為，「這算是一種喝飲料的儀式感吧？還是大家喝手搖飲也有特殊習慣呢？」

這段故事曝光後，立刻登上網站熱門，網友紛紛留言，「我是都隨意插封膜中間的位置，這樣不管怎麼拿，喝的位子都一樣阿」、「我也都隨便插」、「隨便插，能喝就好」、「不插中間我會很難受.....」、「我都看杯膜上的圖案決定插哪」。

不過留言中也有許多內行人說，「其實正確來說是插旁邊沒錯，這樣剩下一點點也能吸到」、「我也是插邊邊，這樣喝珍珠才不會永遠卡在尷尬的地方吸不出來」、「我有一次也是被教要插在邊邊，像是珍奶這種才能均勻吸到料跟奶茶，整個喝錯20年」。