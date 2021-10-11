新竹縣竹北市東海里有座罕見的水力碾米廠「水礱間」，清大團隊經過一年多修復後，希望搭配導讀活動，活化百年水礱間，帶動地方創生，預計24日正式對外開放，讓都市民眾重新認識竹北市的傳統農村文化。

水礱是過去農村利用水力進行碾米的機器，透過水力渦輪的轉動，能快速進行稻穀脫殼，在早期沒有電力碾米機的時代，可說是稻農的好幫手，清大團隊2年前在竹北市東海里東海二街，發現這座罕見的水力碾米廠「水礱間」。

清大計畫主持人李天健教授表示，東海水礱間是建於1928年的2層樓磚木混構物，清大團隊發現後進行活化工作坊，經過1年多修復，讓這座用水利驅動渦輪的礱穀間再次轉動起來。

東海水礱間最難得的是，保留整套水力碾米設備，引入舊港圳的圳水進入渦輪區，利用高低差推動水力渦輪轉動，並用皮帶推動槓桿裝置把動力帶動碾米機，同時還有發電和捕捉魚蝦蟹的附加功用，讓農家天天加菜。

東海水礱間第4代所有人鄭香煒表示，以前農村沒有電力，多靠著水礱碾米，將糙米倒入碾米機，就自動會脫殼跑出白米，讓他小時都覺得很神奇，隨時時代進步，家中水礱已有20年沒運轉，清大派學生和志工前來清掃，在水礱間清出大量的積沙，卡沙無法轉動的水礱，更是經過不斷修復才能順利運轉。

李天健指出，東海水礱間獲得科技部人文創新與社會實踐計畫補助，預計搭配導讀活動，讓遊客認識舊港圳的歷史，陸續會舉辦文物展，甚至規畫伙房策展，讓民眾從水礱碾米，進一步認識客家米食文化。