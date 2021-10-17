台中市西屯區市政路延伸到台中工業區路段現正積極進行中，為解決筏子溪兩側自來水供應穩定性，立委張廖萬堅與市議員林祈烽等，邀集市府建設局及自來水公司召開協商會議；研商未來道路開闢時，自來水管線將配合開闢工程採共構方式穿越高鐵、高速公路及筏子溪之可行性，並將於道路底下埋設900MM的自來水幹管，方便西南屯溪西地區（筏子溪以西）的民眾用水。

會議由市府建設局長陳大田主持，陳說，開闢工程目前已在基設階段，在期程及工程技術可配合狀況原則同意道路與自來水管線共構，因本案涉及橋面結構承載力、自來水管線安全及日後維護等因素，將由市府再邀請各相關管線單位及工程顧問公司共同召開會議討論，期望在各方配合下可以提供台中市市民更優質的生活環境。

市府建設局強調，為加速市政路開闢期程，採「整體規劃，分段開闢」方式。 (林祈烽服務處提供)

張廖萬堅指出，台中市西南屯地區受到筏子溪及高速公路、高速鐵路等環境因素影響，造成交通及自來水管網絡的分隔，使環中路與文心路間的供水系統缺少備援供水幹管，如有停水或破管事件發生，溪西地區的復水都會比較緩慢。

林祈烽說，市政路延伸路線的開闢，如能一併整合自來水、電力、電信和瓦斯等幹管的設計，以共同管溝的方式在道路開闢時同時施工，將有助於提升西南屯區的公共建設與發展；張耀中則表示，此管線建置完成後，將成為連接台中第一供水區和第二供水區作為備援之需求，未來如有發生破管或停水等狀況，都能加速西屯區和南屯區之復水。

陳大田強調，為加速市政路開闢期程，採「整體規劃，分段開闢」方式，將工程分為二標，第一標為安和路以西至工業區一路，全長0.8公里，其工程用地已於去年全數取得；第二標由安和路以東至環中路，全長1.15公里，市府將充分與民眾溝通，保障所有權人權益。