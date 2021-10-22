2021 Panasonic Taipei City Run今年將於12⽉26⽇在總統府前起跑，賽道為全台北市A級路段，城市路跑賽去年因COVID-19疫情取消，今年在年底壓軸舉⾏，比賽分為12.5公⾥/3公⾥兩組，活動在22日下午2時開始報名。報名連結請點：https://taipeicityrun.com/ 。

台北城市路跑賽是跑友每年必參與的活動，今年延續往年路線、全新出發，跑友邁開腳步，在完全淨空的⾞道馳騁，與台北城融為⼀體，享受難得的路跑體驗。

今天賽事報名記者會上，台灣松下銷售股份有限公司董事長林淵傳表達企業經營理念，「A Better LifeA Better World」。董事長林淵傳很榮幸可以和中華⺠國⽂化休閒運動協會、中華⺠國路跑協會共襄盛舉，善盡企業社會責任，落實經營理念，也希望跑者藉由體驗賽事，讓世界更美好。

Panasonic長期⽀持體育不遺餘⼒，除了最近33年⼀直是奧運的合作夥伴，透過先進技術，即時傳播給觀眾。此外，董事長林淵傳指出，和台灣的璞園籃球隊、樂天桃猿職棒隊都有合作關係，「唯有運動才能養成健康的⾝體，才能為社會作出貢獻。」

寶吉祥集團長期關懷弱勢族群，並藉由這次活動捐贈新台幣100萬元，給予中華⺠國殘障體育運動總會，期盼選⼿再接再厲，於2022杭州亞帕運再度綻放。活動期盼所有跑者⼀起加入，共同協助優秀的殘障運動選⼿獲得更好的訓練資源，⽤你我的雙腳，幫助運動員創造更好的⽣活，擁抱更好的世界。