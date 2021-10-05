一名女網友發現交往不久的男朋友，每周都有固定整疊千元現金入袋，但男友堅稱自己工作絕對合法，卻無法加以說明，誇張的收入讓她十分好奇，因此上網詢問網友意見，究竟男友是在做什麼工作。

原PO在PTT發文表示，自己跟男友交往兩個月，發現男友每天在家閒閒，一個星期會出門一次，就會拿多疊千元鈔回家，「一個月給我四萬零用錢，叫我不用工作」，但每次問起男友做什麼工作，對方總是神秘的說是正當工作，讓她很好奇「除了做偏門之外，還有什麼可以一星期賺那麼多錢？」

一名女網友發現男友每周都領回一大疊現鈔，好奇對方是否做偏門。（圖／翻攝PTT）

一名女網友發現男友每周都領回一大疊現鈔，好奇對方是否做偏門。（圖／翻攝PTT）

貼文引起熱議，有網友用電影梗反問「你是不是在農會上班？」、「他追你的時候是不是拿彩虹筆說塗滿不用還錢」，意指男友是在做追債工作，原PO則回「他都是在家工作，一個星期出去收錢一次」，男友也曾解釋不是不能說，是不好說就好像微積分，很難理解。

網友也開始質疑與猜測，「正當的工作不會說不出口」、「我有個朋友也是常這樣，他是做放款的」、「合法但不好說的只有一種，叫做情報局的工作」、「什麼車貸業務在收款而已吧，收一收交給公司」、「該不會跟某t網紅一樣吧？」、「車手、賣毒自己選」。原PO也說有懷疑過賣毒，可是男友說絕對是合法的，只知道有關工地的工作。

不少人奉勸原PO要想清楚，「會強調正當合法就是心虛想堵妳嘴」、「個人覺得偏門的機率大一點，還是快逃吧」、「如果真的違法，你真的覺得與你無關嗎？警察找上門，你是關係人耶」、「高額放款，之後分開也會找你討唷，勸你快逃，我有經驗」、「時代變了，不知道底細的人也能交往？」。

也有網友看了照片後，以駕駛座上的安全帶插銷就做出判斷，「先不要管什麼職業了，用安全插銷的100%都是人渣」、「玩玩就好，會用安全帶插銷的別期待走一輩子」、「安全帶插銷，不要哪天車禍飛出去被輾斃」、「安全帶插釦麻煩幫他丟掉，不要用這種危害生命的東西」。