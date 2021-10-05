出去旅遊住飯店時，許多人都有特定習慣，例如入房前敲門、不會選擇尾房等，希望不要踩到好兄弟禁忌，但仍有許多人會遇到靈異現象，像是主播劉芯彤某次和朋友去吳哥窟玩，晚上睡覺時竟看到長髮白衣女生飄進房間，事隔多年回想起來仍心有餘悸。

劉芯彤某年和兩個朋友去吳哥窟玩，由於行程相當耗體力，三人回飯店後早早就入睡，沒想到半夜時，看到一位身穿白色長袍，留著長髮的女生穿過房門飄進來，當下竟大膽詢問：「妳是誰？為什麼進來我們房間？」不過對方並未回覆她，隨後便飄到友人床邊，低下頭緊盯著熟睡友人，讓她不僅全身起雞皮疙瘩，甚至動彈不得，雖然拚命呼喊友人起床，不過友人睡的太熟毫無反應，後來全身是汗奮力一起，才發現原來是在做夢。

劉芯彤在歷經驚魂記後，始終無法熟睡，驅車離開飯店往機場的路上，友人臉色發白表示夢到「白色衣服、長髮的女生，在床邊低下頭看著自己」，這時兩人才意識到真的撞鬼了，後來這位友人便投入佛門，之前相聚時曾問對方是否記得這段經歷，友人表示：「或許當時白衣女知道她跟佛有緣，想跟她說什麼，只是當年她還駑鈍，完全無法理解」。

劉芯彤表示即便事隔多年，仍清楚記得每個細節，回想起來仍心有餘悸，對此，網友也紛紛回應：「以後出門要帶平安符」、「哇嗚！我起雞皮疙瘩了」、「我也曾有過類似的夢境」、「我之前很常做這種夢，久了就習慣了」。