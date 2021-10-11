高市1名男子在小港區1間海鮮餐廳和鄰桌酒客起衝突，警方趕抵，噴辣椒水制止，警方將滋事倒地的男子扶起帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將小港區滋事的酒客全數帶回派出所內調查。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

65歲的陳姓男子不滿前金區1家超商店員拖地要求他起身，抓傷店員遭警方送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄國慶焰火昨（10日）在高雄港灣璀璨綻放，但高雄一夜治安不平靜！2名爭睹焰火共乘機車的母女和1名男子發生行車糾紛，男子竟持機車大鎖作勢要K人，所幸被執行交通崗的警員目睹壓制；苓雅區則有1男因行車糾紛當街被打傷；小港區1家海鮮餐廳2男客起口角爭執叫囂，遭警方噴辣椒水制止；前金區則有1名阿伯不滿超商店員拖地時要求起身，竟抓傷店員臉和手。

高雄市一對謝姓母女10日晚間8時19分許，騎車前往觀賞國慶焰火，行經五福四路和大勇路口時，和1名騎車的34歲林姓男子發生行車糾紛，過程中，林男出言辱罵49歲的謝女及其17歲女兒，且情緒失控從置物箱拿出機車大鎖作勢要攻擊謝姓母女，引起過往人車圍觀，所幸當時鹽埕分局七賢派出所警員李宗翰執行交通崗勤務，見狀趨前先將精神狀況不穩的林男壓制，並通知119將林男強制送醫。

苓雅區昨深夜23時35分許也發生一起行車糾紛，1名22歲劉姓男子駕車搭載友人行經三多一路時，和1輛自小客車疑似發生超車糾紛，對方車上下來3名男子分持棍棒和鋸子朝劉男毆打，警方獲報後趕赴現場，但打人者已鳥獸散，劉男因背部撕裂傷送醫治療，所幸無大礙；警方正追緝涉嫌打人的男子到案。

小港區宏平路1間海鮮餐廳凌晨2時15分許，發生2桌約12名消費者酒後互相挖苦對方，言語不合下，37歲的蔡姓男子和40歲的王姓男子2人相互出手推擠叫囂，警方獲報將2人勸阻區隔，但2人仍不甘示弱咆哮，警方勸阻無效，唯恐發生衝突事態擴大，立即噴辣椒水制止，警方將叫囂2男及在場10名酒客全數帶回分局釐清及查證身分，蔡男和王男訊後被依社會秩序維護法移送裁處。

前金區七賢二路1家超商的27歲的吳姓店員，凌晨2時40分許，因在店內清潔拖地時，要求坐在店內的65歲的陳姓男子起身，陳男不滿和吳姓店員發生口角，雙方發生拉扯，陳男出手抓傷吳男的臉部和手臂，警方獲報趕抵，因吳男堅持提告，警方訊後將陳男依傷害罪送辦。

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