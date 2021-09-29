林依晨和老公林于超結婚6年，2019年為拚做人宣布停工，不過夫妻倆常分隔台灣、美國兩地，肚皮遲遲未傳出好消息，根據周刊爆料，林依晨已經懷有身孕準備當媽，預產期就在10月，不過求子過程相當艱辛，經歷反覆打針取卵才成功。

根據《鏡週刊》報導，林依晨一直在北市某醫院諮詢相關程序，希望能一舉做人成功，去年老公2月回台時，就傳出夫妻倆開始部署做人計畫，身邊親友透露，她為了當媽媽，求子之路吃了相當多苦頭，光是到醫院進行肚皮打針、取卵、植入等過程都相當煎熬，即便順利懷上孕也是小心翼翼，由於林依晨對於私事向來低調，所屬醫療團隊對於懷孕一事更是保密到家。

林依晨結婚6年肚皮始終沒有動靜，與公婆相處不免有些許壓力，曾不諱言表示：「沒有傳宗接代的壓力是騙人的」，如今終於如願當媽的她，預產期就在10月，據悉老公林于超得知這期盼已久的好消息後，也已經回台陪伴在旁，她3月在記者會上被問到何時拍新戲？她笑稱最樂觀是明年，換算如果10月臨盆加上坐月子、育兒等時間，與她說的時間不謀而合，可見當時早已知道懷孕。

林依晨最近發表的汽車廣告和手遊廣告中，全程都只拍上半身，巧妙遮住孕肚，此外光是懷孕產檢至少近10次，竟然能讓喜訊絲毫不露出半點風聲，可見身邊親友對懷孕一事保密到家的功力。