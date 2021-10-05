寶成（9904）集團5日公告指出，旗下子公司裕元工業位於越南胡志明市的寶元鞋廠，已取得當地政府同意，將於10月6日起，依要求條件分階段復工。寶成強調，將以所有同仁的健康安全保障為前提，積極安排復工事宜，並配合越南當地政府防疫規範，保持最大彈性進行生產調度，讓營運安全有序地進行。

寶成集團受到越南停工衝擊，加上通路業績衰退，8月份營收134.35億元，年減27.8％，降至近18個月以來新低；前八月營收1663.53億元，年增3.4％。

寶成越南部分產能受到停工兩個多月的影響甚鉅，寶成前陣子代子公司裕元公告越南生產基地營運狀況時指出，由於製造業務占裕元上半年度整體營收約58％，而越南作為裕元主要生產據點之一，上半年度占鞋履總出貨雙數約45％；在越南廠停工影響下，第三季製造業務的營收將大受影響。

法人認為，寶成製鞋業務第三季雖受到越南停工兩個多月影響，恐將導致裕元整體出貨量呈現衰退，但在寶勝營運成長，加上轉投資南山人壽大幅挹注下，獲利年增率仍有機會挑戰1.5倍以上，EPS可望超過4元。