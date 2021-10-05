台灣「桌球教父」莊智淵今天在桌球亞錦賽男單決賽，對決世界排名22的韓國好手李尚洙，雖然首局先聲奪人，卻遭對手逆轉，決勝第5局一次疑似誤判，更讓小莊的反撲功虧一簣，最終莊智淵以12比10、6比11、6比11、11比7、8比11「銀恨」，但男單摘銀仍創個人最佳成績。

莊智淵過去在亞錦賽單打最佳成績是2015年的銅牌，今年是他首次殺入男單金牌戰。2000年亞錦賽蔣澎龍在金牌戰擊退大陸好手林菱，加上與張雁書搭檔的男雙也取勝香港對手，總共拿下兩面金牌。

首局莊智淵從1比4開局下發動反攻，追成5平後4度取得1分領先，卻都無法拉開。不過李尚洙率先逼出局點，也被小莊沉穩化解，再連得3分拿下首局。

次局李尚洙還以顏色，在7比6領先時連拿4分，連續兩局都以11比6拿下，局數反以2比1超前莊智淵。所幸小莊以11比7拿下第4局，將金牌戰逼入決勝局。

決勝第5局戰成4平時，小莊一記抽球應有擦到桌角，卻被判為出界，小莊抗議未果，氣勢轉而對李尚洙有利，小莊最後反拍擊球出界，以8比11吞下對戰4連敗，也讓李尚洙抱走金牌。