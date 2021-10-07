合庫桌球隊教練廖炯堯帶領莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠等選手參加2021亞洲桌球錦標賽，帶回了男團銀牌、男單銀牌，7日從卡達帶著榮耀返國，受到母隊熱烈歡迎。

本屆桌球亞錦賽中華代表隊表現出色，先在男子團體拿下銀牌，不僅追平臺灣隊史最佳戰績，也是繼2000、2003年之後第3度在亞錦賽奪銀；老將莊智淵更在男子單打獲得銀牌，為近21年來臺灣在亞錦賽男子單打最佳成績，亦寫下莊智淵個人在亞錦賽賽事最佳紀錄。

為歡迎參賽選手載譽歸國，合庫由副總經理李國忠帶隊，率領合庫桌球隊及同仁迎接選手，讓在卡達亞錦賽打拼的球員們，一踏進國門就感受到大家的熱情。合庫給予球員們支持與鼓勵，本次亞錦賽賽事獎金共發放近140萬元，包括提供團體賽每位選手獎金10萬元、嘉獎一次等獎勵，除原按月發放之薪資及球員津貼外，營養費每月再加碼1萬元，為期1年，「桌球教父」莊智淵本次同時贏得男子單打及團體銀牌的佳績，共可獲得獎金20萬、嘉獎二次及營養費每月另加碼2萬元，為期1年。