民進黨高雄市議員鄭孟洳因2019年被網友攻擊醜、胖，因此下定決心瘦身，用了1年多的時間豪甩35公斤，整個人小了一號，不過仍有酸民質疑當議員就為了減肥？好閒的議員，鄭孟洳則親自回覆。

鄭孟洳5日在臉書表示，因最近收到很多朋友分享媒體報導有關她減肥成功的內容，所以很多人問她怎麼瘦的、在哪運動，她笑說「根本就被教練打瘦的」。

鄭孟洳2020年9月曾在臉書PO文笑說，再次被問怎麼瘦這麼多，「手勢是說已瘦了30公斤」。（圖／摘自鄭孟洳臉書）

鄭孟洳成功瘦身引發不少討論。（圖／摘自鄭孟洳IG）

此外，對於有酸民質疑，「當議員就為了減肥？」鄭孟洳表示，工作職業跟保持健康是兩件事，這種邏輯覺得汗顏。另有人酸她「好閒的議員」，鄭孟洳則說，「運動不用花您24小時的時間唷」，且自己沒有家庭小孩要照顧，又是單身狗沒人陪，在工作之餘有空檔去運動一下錯了嗎？並喊話「運動是好事」「在網路當酸民不如來運動」。

從鄭孟洳的IG也可以看到，她平常除了健身、爬山外，也會練拳擊，甚至拿到了水上摩托車駕照。據《三立新聞網》報導，鄭孟洳當初被酸民「激」到，經同黨議員林智鴻介紹到健身房上課，搭配飲食控制，兩個月就有成效，成功瘦了30公斤，接著更在10個月內上了超過百堂拳擊課，燃脂效果相當好。