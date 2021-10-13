南韓科技大廠三星電子以銷售記憶體、顯示器為主要業務，但該公司與SK海力士等韓廠，在大陸大舉投資下，不僅大陸本土面板廠步步威脅韓廠優勢，根據韓媒報導，大陸對於南韓經濟影響力不斷高升，甚至在2020年海外投資銳減的情況下，大陸對韓投資成長高達26.5%，這對於歐美封殺大陸半導體產業將成為破口。

據韓媒《BusinessKorea》報導，大陸投資南韓金額成長率低於173.2%，以及日本的33.8%，但大陸連續3年成長，2020年新冠疫情導致海外投資銳減，但大陸跟美國、歐盟以及日本相比，卻有不俗表現。

市場人士透露，大陸鎖定投資的產業為半導體、顯示器產業，這也是南韓經濟發展重要支柱，而且對南韓大部分投資項目大多集中在材料、零組件以及設備。分析師指出，大陸工業投資2020年總計約23.49 億美元，較前一年成長10.4%。

不僅是這些優勢產業，許多南韓無晶圓廠 IC 設計公司也被大陸資金控制，包括記憶體開發商 Fidelix最大股東為Dosilicon東芯半導體，京東方創辦人王東升成立的Eswin，於2017 年收購 OLED 半導體製造商 WideChips，Silicon Micro Technology 為行動電源晶片製造商 Silicon Mitus 最大股東。

南韓國際經濟政策研究所（Korea Institute for International Economic Policy）指出，隨著美國與歐洲加強對大陸半導體產業發展限制，大陸預計投資南韓比重會持續增加。