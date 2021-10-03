「人肉保齡球」撞飛驚悚片曝光！台66競速2死3傷

桃園市觀音區台66線快速路，17日凌晨發生2死3傷重大車禍，兩名駕駛疑似把馬路當賽道競速，卻失控撞上路人，造成2死3傷慘劇。而事故當下影片曝光，黑暗中先是傳來陣陣刺耳的巨大引擎聲響，接著車子高速往路邊衝撞，路人宛如「人肉保齡球」遭撞飛，畫面十分駭人。

警方調查，34歲洪姓男子17日凌晨駕駛中古BMW轎車，疑與26歲邱姓男子在台66線快速公路桃園市觀音區平面路段競速，根據曝光畫面，洪男駕駛的BMW轎車以破百時速衝向外側車道，當時有4男1女在路邊聊天，當場被撞到噴飛四散，宛如人肉保齡球，最後造成2死3傷慘劇。

洪男及邱男皆否認競速，警方仍依公共危險、過失致死罪嫌，將2人移送桃園地檢署偵辦。檢方訊後認洪男犯妨害公眾往來安全致人於死、過失致死罪嫌、邱男涉犯妨害公眾往來安全罪嫌聲請羈押。法院認有湮滅證據或勾串證人可能，裁定2人羈押禁見。

法院認為，洪男坦承涉有過失致死及妨害公眾往來安全致人於死罪嫌，邱男僅坦承過失傷害罪嫌，否認涉有過失致死及妨害公眾往來安全致人於死罪嫌，但根據現場目擊證人、監視器畫面，認定2人犯罪嫌疑重大。

另外2人在警詢、偵訊及院訊時，對於犯罪細節有所歧異、避重就輕。加上多名證人上未到案證述，且車輛行車記錄器記憶卡，案發後稱遺失或者未裝，足認有湮滅證據或勾串其餘證人可能。法院認為有羈押必要性，裁定羈押禁見。