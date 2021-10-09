《華爾街日報》7日報導，美方官員透露，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，對此，東海大學政治系教授潘兆民分析表示，此消息由美國官方釋出的可能性較大，因曝光的時間點就在中美領導人敲定年底視訊峰會之後，他認為，美國在藉此時機實施雙重嚇阻。代表美國雖然有意轉圜對中關係，但對台保證仍在，且此舉也可以讓美國在台海議題的利益極大化。

潘兆民近日接受港媒《中評社》專訪，談及美軍秘密駐台一事，他分析認為，日前解放軍軍機繞台架次創新高，但美國總統拜登的反應並不強烈，只稱中國大陸允諾遵循「台灣協議（Taiwan agreement）」，白宮後續對外解釋，即是「一法、三公報、對台六項保證」等，美國對兩岸官方表達一貫立場，要中方約束、台灣也不要在軍機繞行大作文章，這就是雙重嚇阻。對應到美軍駐台傳聞，代表美國雖然有意轉圜對中關係，但對台保證仍在，同樣是雙重嚇阻。

東海大學政治系教授、地方自治研究中心執行長 潘兆民。(圖/資料照，東海大學地方自治研究中心提供)

曾是美國紐約州立大學和上海復旦大學訪問學者的潘兆民指出，美國對中國大陸釋出和緩訊號，表達有意尋求雙邊領袖會談，轉圜美中關係之餘，也透過媒體放出美軍駐紮台灣的消息。換句話說，美國讓台灣明白，美中仍然有合作交往的空間，台灣方面要有所警惕，不要躁動；同時也讓中國大陸知道，美國的對台保證仍在，台灣牌仍然是美國可用之籌碼，達到對兩岸雙重嚇阻的功效。

最後，潘兆民強調，美方此舉可以讓美國在台海議題的利益極大化，而這樣的做法非常符合美方在處理兩岸事務的兩手策略。