全球晶圓代工龍頭台積電公布第三季財報，合併營收4146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，創新高紀錄；單季稅後純益1562.6億元，季增16.3%，同樣創高，每股純益6.03元，毛利率升至51.3%，接近財測高標，營業利益率41.2%，表現也優於預期，第四季財測也給出高水準。在法說前夕，外資對於台積電漲價可能造成砍單、庫存修正等疑慮，台積電一一說明，股價也先在周四(14日)ADR開出紅盤。

台積電第四季財測，給出合併營收達154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續創新高紀錄；毛利率估達 51-53%；營益率 39-41%；以美元計價，全年營收將成長 24%。隨著台積電財報表現優於外資預期，身為台股、半導體產業風向球，台積電ADR股價開盤上漲4%，費城半導體指數勁揚逾2%，一掃近日頹勢，台指期夜盤截至台灣時間14日晚間10點50分，上漲152點、報16554點。

摩根士丹利在今年下半年發布研究報告，先是說明台積電面對5奈米製程後資本支出龐大，恐壓抑摩爾定律以來的成本優勢，導致台積電營運承壓，甚至放在台積電的錢會變成「死錢」（dead money）；9月再度發布報告，先前台積電通知客戶，晶圓代工報價將調漲，幅度在5%到20%，加上消費性電子產品需求下滑，恐在第四季將面臨砍單，並在法說前夕，點出晶圓代工漲價的意義為何、晶片缺貨到時等2大議題。

台積電總裁魏哲家與台積電財務長暨發言人黃仁昭主持這次法說。黃仁昭指出，台積電第三季營收主要受惠於智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等4大技術平台的需求暢旺，邁入 2021 年第四季，預期市場對於台積電領先業界的 5 奈米製程的強勁需求，將支持台積電的業績成長。

台積電公布資料顯示，第三季物聯網相關產品季增23%最高，消費性電子產品季減2%，技術平台營收貢獻以智慧型手機44%最高，高效能運算以37%次之，車用占僅佔4％。

以製程來看，先進製程貢獻營收達52%，比上季增加3個百分點，7奈米製程34%，5奈米製程18%，第三季的資本支出達1886億元新台幣。魏哲家表示，3奈米量產首年有許多新產品設計定案，預計2021年下半年試產，2022年下半年量產，由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，預期2023年第一季將明顯貢獻營收，強化版3奈米製程量產則是預定在3奈米推出一年後。魏哲家重申，3奈米製程延用FinFET架構，也撇清外傳3奈米製程研發面臨瓶頸。

仔細從財報來看，折舊費用達到1070億元，同樣快速提升，但台積電第三季的毛利率則是達到高標邊緣的51.3%，第四季財測有望繼續提高，今年資本支出達300億美元，顯示台積電在推進先進製程同時，有能力控制龐大的資本支出。

至於吵得沸沸揚揚的日本設廠投資案，魏哲家正式表示，有意願在日本建立一座特殊製程晶圓廠，這得到客戶與日本政府支持，預計2022年開始興建，2024年投入量產，用以22、28奈米製程。至於歐洲設廠，魏哲家指出，不排除可能性。

至於全球晶片荒以及供應鏈緊繃，魏哲家表示，無論這些狀況是否結束或延續，相信台積電的技術領先地位，能掌握市場對於先進製程與特殊製程的強勁需求，預料產能會持續吃緊，並延續至明年。

魏哲家強調，台積電進入高成長營運區間，來自5G、高效能運算等應用趨勢不變，需要更多先進製程支持，4大技術平台對半導體需求含量只會更高。

魏哲家也說明，市場對於電子產品需求放緩，智慧型手機也有可能趨緩，但這對於半導體需求是否放緩是兩回事，等於是打臉外資看衰的說法。

台積電股價今年年初達到歷史高點679元後大幅回檔，除了受國際盤勢影響外，半導體產業傳出雜音，甚至重複下單的情況從台積電董事長劉德音口中說出，讓外資紛紛在今年下半年對半導體前景開始做出調整。

此外，外資面對可能美國聯準會(Fed)縮減購債行動、通膨壓力以及大陸監管行動等因素影響下，從台股大撤資，至今台股已經被外資賣超6000億元，已經超過2020年5402億元，創史上最大。台積電5月盤中也隨著當日台股盤中一度暴跌1400點，一度跌至518元。

台積電股價曾在8月底至9月中旬回到600元之上，但隨著國際金融市場動盪，外資繼續調節台股，台積電首當其衝失守6字頭，是否能透過台積電給出的財報挹注台股信心，還是要看外資願不願意回頭，才是台積電股價能否點火上衝的關鍵。