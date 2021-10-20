美國聯準會即將公布經濟褐皮書，市場靜待Fed釋出對通膨前景的展望，美股早盤四大指數漲跌不一，道指漲約百點，標普500指數連續6個交易日上漲，小漲約0.2%，那指小漲0.2%後狹幅震盪。

截至台北時間22點06分，道瓊工業指數上漲111.85點（或0.32%），暫報35569.16點；那斯達克指數下跌10.34點（或0.07%），暫報15118.75點；標普500指數上漲10.41點（或0.23%），暫報4530.04點；費城半導體指數下跌12.09點（或0.36%），暫報3369.36點。

5大科技巨頭漲跌互見，有外媒報導，社群媒體巨頭臉書（Facebook）計畫改名，且將於下周公布最新名稱，臉書對此不予置評。臉書小漲0.14美元（或0.04%），暫報340.12美元；電動車大廠特斯拉下跌2.27美元（或0.26%），暫報862美元；台積電ADR下跌0.55美元（或0.47%），暫報116.41美元；聯電下跌0.16美元（或1.55%），暫報10.45美元。

高通膨牽動市場恐慌情緒，Fed早前也承認，通膨走高的情況比原本預測的還要持久，市場關注Fed是否會於經濟褐皮書中，釋出有關通膨前景的展望。