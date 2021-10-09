北市9月發生2起大型車交通事故，導致一名機車騎士及一名行人死亡，警方分析原因，都屬於大型車在轉彎行駛過程中，因視線死角所導致。民眾或許以為這種憾事不會發生在自己周邊，輕忽對行駛、停等中的大型車警戒心態，恐成悲劇一再重演。

警方提醒用路人應注意大型車的內輪差，因大型車轉彎需要角度、會占用到很多的道路寬度，轉彎時容易跟鄰近的車輛發生碰撞，除非可以確定大型車不會轉彎，不然不要行駛或站立在大型車兩旁，並遠離大型車。

另車輛越大、駕駛看不到的視野死角越多，停等紅燈時，停在準備轉彎的大型車旁或行人走在大型車的兩旁、前方時，大型車駕駛都很有可能看不到，非常危險。

警方表示，車輛越重煞車效果越差，大型車的煞車距離比一般小型車來得長，如果是載有貨物的大型車，煞車距離將更長，且載貨的高車速大型車更不是說停就停得下來，所以切勿在大型車前方鑽車、緊急煞車。