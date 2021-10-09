1名駕駛日前在馬路上發現1名機車騎士在紅燈路段用腳「划機車」橫越斑馬線，原以為僅是單純違規事件，沒想到該駕駛再往前後竟發現騎士身旁還有1名老婦人正緩慢過街，原來該騎士是用「機車」擋住老婦人身體，避免婦人因腳程太慢卡在路中遭遇危險，影片曝光後網友紛紛大讚騎士超有愛心。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1則影片，影片中1名機車騎士在緩緩地用腳划著機車，在「斑馬線」上違規穿越紅燈，正當綠燈車道上的不少駕駛質疑該騎士囂張違規時，接下來的畫面讓網友的紅了眼眶，原來在該騎士的左側，有1名步履蹣跚的老婦人也正緩緩地過馬路。

騎士紅燈硬闖斑馬線原因暖爆 身旁1人影讓目擊者飆淚

原來該騎士是用「機車」擋住老婦人身體，避免老婦因腳程太慢卡在路中遭遇危險，影片曝光後網友紛紛大讚騎士超有愛心。（翻攝自YouTube）

畫面中該名老婦人拖著籃子走過斑馬線，疑似因腳程較慢，導致路口已紅燈禁行，婦人則卡在路中間，而該機車騎士疑似是見狀後用決定用「車身擋住婦人」，一路與婦人平行走在斑馬線上，影片曝光後，原本以為騎士違規的網友得知真相，紛紛大讚騎士，YouTube標題提到「要跟這位騎士學習，雖然會有點危險，但這位騎士你最棒！」

其他網友留言說，「尊敬那位騎士，奶奶有您保護真好」、「說實話看了有點感動，原來臺灣還有這樣的優質駕駛」、「看標題還以為是反諷，但點進來真的感動」、「感動！有時候我開車禮讓行人過斑馬線，結果後面車子狂按喇巴，壓力會莫名加大」、「老奶奶可能闖紅燈又或者走太慢綠燈變紅燈！但不管怎樣，騎士你的精神值得敬佩」。