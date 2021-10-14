有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，已知32傷6死。(民眾提供)

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨近3時發生大火，目前已知31人受傷，警消仍在調查釐清起火的原因。對於這起火警為何一發不可收拾，據了解，一名住在9樓的計程車司機住戶，火警發生時剛返家就聞到濃濃燒焦味，走到大門口查看沒有發現火花，隨後聽到一聲巨響，火勢瞬間延燒，現場彌漫著塑膠味，他當時想拿水管救火，火勢仍斷續蔓延，只好趕緊跑出來喊失火，但仍造成32人受傷8死。

據悉，該名計程車司機一開始被誤認為嫌疑人，但後來發現他是現場第一時間目擊者，當下還拿水管試圖滅火，還大聲呼喊「失火」，要大樓住戶趕緊快逃命，但火舌從1樓一路向上竄燒，全棟12層樓瞬間陷入火海，上百住戶受困。

有網友在《高雄大小事》臉書社團貼出表示，鄰居從「城中城」對面大樓拍下，現場火勢猛烈，出動多輛消防車、救護車趕抵現場救援，原PO嚇哭大喊：「還在燒！裡面還有人沒出來，不斷聽到呼救聲及尖叫聲！」

有網友載臉書《爆廢公社二館》貼文寫到「整棟大樓燒起來 ，從一樓開始火勢蔓延到五樓以上，希望火勢能趕緊控制住，目前還有很多人沒救出來，這棟老舊大樓皆為老年人居多，有網友的家人也住在高雄鹽埕區城中城大樓的嗎？趕緊與家人聯繫一下，希望一切平安」。