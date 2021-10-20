國民黨高市議員組成的「KK陣線」今（20）日發起提案成立「城中城火災專案調查小組」。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員組成的「KK陣線」今（20）日發起提案成立「城中城火災專案調查小組」，市議員陳麗娜指出，雖然目前市府有行政調查小組，但難免有球員兼裁判之虞，必須透過議會調查小組來追蹤高市府是否有相關疏失及該負起政治責任，才能還給死傷者公道。對此，高雄市長陳其邁稍早回應，「照顧市民我責無旁貸，所有責難我都會承擔」。

高市府日前成立以學者專家為主體的獨立行政調查小組，共有11名成員，其中3人為高市副市長林欽榮、高市法制局長王世芳、高市政風處長林合勝，近日已召開會前會準備啟動調查。

陳麗娜今發起提案在高雄市議會成立「城中城火災專案調查小組」，目前有所屬的KK陣線成員加入連署。連署理由為「城中城火災」造成46人死亡、43人受傷之慘重災害，導致慘重死傷之原因未明，市府於日常管理、消防安檢、建築工安檢查等問題上，是否有所責任，亦須釐清，為避免「城中城火災」由市府調查有「球員兼裁判」之疑慮，應由具民意基礎且職司監督市府之議會組成調查小組，方有公信力。

陳麗娜表示，法律相關責任調查由法院來進行，高市府則是有關行政調查，而這次在議會提出成立專案調查小組，是盼釐清市府責任疏失及追究政治責任，將尋求跨黨派議員能支持這項提案。

陳麗娜怒指，高市政府現在要求有問題的大樓要將通道打通，表示就是有權利可以要求大樓，「那為何以前不做？」是不是應作為而不作為？因此才會有這項提案。

高市議員鍾易仲指出，其實這兩天也有民進黨議員對於市府成立行政調查小組有意見，因此會找不同政黨同事，一起組成專案小組，釐清市府平日在消防安檢、建築公安檢查及管委會成立等問題方面釐清，而調查小組成立後可要求市府提供相關資料，讓證據和事實來說話，避免官官相護、上下勾串情況發生。

高市議員李眉蓁則認為，46條生命死得太冤枉，從高雄氣爆事件看出，高市府自我檢討總是粉飾太平，總是帶過、略過，到底有沒裁判兼球員，自己監督自己，像之前氣爆善款運用惹議，如今民間也傳出不想把善款捐給市府，顯示高市府已經讓人不信任。

對此，陳其邁今強調，照顧市民責無旁貸，所有責難都會承擔。有關法規制度方面，不管是管委會的成立，或者申報責任的強化，希望未來能以自治條例的方式先期來解決，也會尋求議會的支持，同時希望中央在法規制度上也能做配套修正。

民進黨團幹事長黃文益認為，針對重大事故進行專案調查是議會的權責，倘若成立調查小組有助於進一步查明、釐清事實，民進黨團並不反對，也盼相關調查能本於客觀、中立，勿流於政治操作。