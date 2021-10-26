北投警分局交通分隊警員陳哲銘，今年3月25日下午3點多，勤務中騎乘警用機車，在中央北路4段與方姓民眾發生碰撞，但陳自恃是交警，要求出示證件，又暴怒強拔對方鑰匙，士林地檢署偵結，認為陳男是事故當事人，為免球員兼裁判的疑慮，民眾可拒絕出示證件，依傷害、妨害自由罪嫌起訴陳哲銘。

陳姓交警事故當天，行經中央北路4段往南，在大度路3段交叉口時，貿然左偏，佔用方姓民眾的車道，撞傷後座吳姓民眾的右腳踝內側，兩車隨即停靠在路邊，陳第一時間，以交警的身分要求出示證件，遭方姓民眾拒絕。

陳突然暴怒，命令機車騎士熄火，強行拔出方的機車鑰匙不願歸還，直到其他員警到場，陳才將鑰匙交給同仁，他認為自己並沒有錯，但經事故鑑定，認為陳要負起大部分的肇責，方姓民眾並無違規，後座吳姓民眾提告傷害。

起訴書指出，依《警察職權行使法》合理懷疑有犯罪嫌疑或犯罪之虞者，可檢查交通工具、盤查身分，但此件事故，陳姓交警屬當事人的一方，若仍可處理事故，則有球員兼裁判的疑慮，況且2人並無任何犯罪嫌疑，也沒有離開現場的舉動，反而主動報警尋求協助，認定強拔鑰匙涉犯妨害自由罪嫌。

另外，事故後北投警分局介入調查，依規定事故須通知士林警分局到場處理交通事故，陳並未規定辦理，已予以懲處。