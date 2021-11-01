日本東京今晚發生一名24歲男子在行駛中的特急電車內揮刀砍人縱火事件，已知17人受傷，其中一名60多歲男性遭犯嫌砍傷，目前重傷昏迷。行凶男子已遭警方逮捕，坦承犯案。

日本放送協會（NHK）報導，今天晚間約8時許（台灣時間7時許），行駛在東京都調布市國領站附近的電車京王線的車廂內，有男子揮舞刀子傷害周邊的乘客，後來還潑灑液體縱火。這起事故造成17人受傷，其中一名60多歲男性遭砍傷，陷入昏迷。

NHK報導說，根據目擊者所言等資訊顯示，嫌犯身穿綠色襯衫，結領帶，綠色上下套裝外面穿著紫色大衣，類似美國電影或漫畫中有名角色的裝扮。

有媒體報導，這名男子打扮成「蝙蝠俠」裡的反派角色「小丑」搭乘京王線，在車廂內揮舞刀子、縱火。

這名男子後來被趕至事發現場的警員制伏，以涉嫌殺人未遂的罪名遭到逮捕。警方查出，他是24歲的無業人士，名字叫做服部恭太，已對警方坦承犯案。

京王電鐵公司表示，這輛電車事發時正開往新宿，屬特急電車，公司接獲車掌通報「車內有持刀男子」。特急電車本來不停靠國領站，隨即緊急停車靠站，讓車上乘客下車疏散。

根據乘客在推特上分享的影像，可以看到不少乘客在車廂內奔跑，遠處另一節車廂內冒出雄雄火焰及陣陣黑煙。

今天是萬聖節，東京多處鬧區有些民眾「變裝」過這節日，這起電車隨機砍人事件的嫌犯穿著是否與萬聖節有關，警方並未透露相關消息。（編輯：林治平）1101031