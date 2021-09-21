林口區寶林路與文化二路口於中秋連假9月20日中午12時許，1名陳姓車主於返家途中不知何因汽車突然失去動力，拋錨卡在道路上動彈不得，幸好轄區文林所長陳子杰與警員莊承鑫巡邏經過，發現後合力將故障車輛移至無礙交通的安全位置，後經車主聯繫維修業者到場才順利將車子拖往維修廠修理。

中秋連假自小客拋錨險阻通行，林口警烈陽下暖心推車超感人。(戴志揚翻攝)

林口警分局表示，轄區1名陳姓車主在中秋連假期間於20日中午12時左右，行駛途中車子突然失去動力，隨即駛往路邊，因為中秋期間，大多業者都休息，所幸有聯繫上維修業者，然而還要好一段時間才能前來，剛好轄區文林所長陳子杰等巡邏經過，發現該車所處路段屬轄區交通要道，來往車流量大，且僅有雙向各1車道通行，故障車已佔用1車道後，車輛行經該處恐需跨越雙黃線繞行，險象環生，若不迅速排除，恐易造成交通事故。

員警當下便請駕駛上車，將檔位打入空檔，嘗試在車尾徒手推車，在豔陽下揮汗近10分鐘，總算順利將車輛推至逾20公尺外的汽車停車格等待維修業者到場。陳姓駕駛連忙感謝員警在大熱天底下揮汗協助將車子推至適當安全位置，真的太揪心了。

文林所長陳子杰表示，為民服務是警察工作的核心價值，尤其中秋連假，民眾遇到類此事情，常會不知所措，甚至容易造成交通事故，為了排除可能的危險，因此與同仁合力推車，幸好一切順利圓滿。