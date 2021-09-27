「警察先生幫幫我，先生又要匯錢給詐騙集團，我沒辦法阻止他！」電話中傳來婦人無奈的求助，員警立即驅車前往攔阻正要出門匯款的丈夫，在員警苦勸之下才讓她的丈夫免於遭詐騙30萬元。

撥打求助電話的高姓婦人表示，她丈夫今年8月時接獲詐騙電話與暱稱「蔡雪穎」的網友結識後，以假投資真詐騙的手法，騙取先生近100萬元的退休金，事後發覺上當受騙到派出所報案，但先生於報案後仍與「蔡雪穎」保持聯絡，陸續又多次匯款達100多萬元，本月(23)日發現丈夫偷偷在講電話，追問之下他才表示只要再去匯款30萬元給「蔡雪穎」，就能討回先前匯出的近200萬元款項，丈夫因不堪損失，不疑有他準備出門匯款，她雖然極力勸阻，仍無法打消匯款念頭，只能撥打電話請求警方協助。

水源派出所警員陳銘宣表示，8月23日受理75歲的王老先生遭到詐騙案，並依規定通報及警示，老先生離去前更再三叮嚀相關詐騙手法，切勿再次受騙。本月23日9時許接獲高婦的求助電話，立即驅車前往住家攔阻正要出門匯款的王老先生，告知詐騙集團謊稱假藉歸還款項，是以「逐層剝皮」的方式吸乾被害人的血汗錢；起初王老先生毫不理會員警告知其遭詐騙的狀況，執意前往匯款，經百般說服下，帶他返回派出所查證，發現該名「蔡雪穎」指定的帳戶早已被通報為警示帳戶達7次之多，藉由警方多方求證及耐心解釋下，王老先生才恍然大悟，驚覺自己真的踏入詐騙陷阱，差點就上當匯款，事後，王姓夫妻對於警方不辭辛勞，特地跑到山上住處及時阻止，讓他們免於遭受詐騙，感謝不已。

淡水警分局呼籲，民眾投資理財前務必停、看、聽，審慎確認所做的投資或交易是透過合法金融機構進行。如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話求證。