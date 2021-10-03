警方在郵局勸說婦人，不論親友或任何人借錢都應小心查證。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名呂姓婦人9月28日至三民區1間郵局，指名要匯款125萬給友人，行員質疑有詐報警，警方趕抵，呂婦聲稱自己並非遭詐騙，因女兒友人急需用錢，她相信女兒不會騙人，結果警方一查，帳戶受款人是詐騙慣犯，呂婦大驚，斷了匯款念頭！

高市三民一分局三民所警方9月28日下午4時許接獲轄區郵局人員來電報案，指稱1名婦人要匯款125萬元給朋友，懷疑婦人遇到詐騙集團，警方前往了解，65歲的呂姓婦人堅定表示，自己並非遭到詐騙，只是要借錢給女兒的朋友。

呂婦向警方表示，因女兒開口向她借錢，指友人需要錢周轉，雖然她不認識對方，但她相信女兒的說法；警方去電呂婦的女兒求證，女兒也是一樣的說詞，警方進一步詢問對方借錢的理由和資料，呂婦的女兒卻答不出來，警方擔心母女受騙，查詢匯款受款人的資料，驚見對方身分竟是詐欺慣犯。

呂婦當下得知對方曾有多次詐欺紀錄，驚訝不已，警方趁機勸說告誡呂婦，不論親友或任何人借錢都應小心查證，避免善心被利用或被詐騙，呂婦才打消匯款念頭，保住自己多年來存的血汗錢。