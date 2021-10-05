瑞芳深澳電廠旁驚見男浮屍 警急查身分死因 15:462021/10/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳警分局今（5日）上午11時許獲報，瑞芳深澳發電廠出水口附近有一具男性屍體，會同海巡署、消防分隊等單位將男子打撈上岸。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳警分局今（5日）上午11時許獲報，瑞芳深澳發電廠出水口附近有一具男性屍體，會同海巡署、消防分隊等單位將男子打撈上岸，男子身上並無證件、年約60歲，詳細死因待進一步釐清。 據悉，男子身著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲、黑灰運動鞋，一旁有一個包包，內有2100元現金，但並無身分證件，警方正調查男子身分並報請檢察官進一步相驗釐清死因。 賊窩旁驚見遭「綁架」穿山甲 警靠這招機靈解救 假投資真詐財 橋檢聲押公司負責人獲准 #男子 #瑞芳 #死因 #警方正 #黑色 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拯救床上軟趴趴 減緩動脈硬化 研究認證的飲食法 04:172021/10/04 國際 台中男疑債務想不開 一夜未歸陳屍車內 14:082021/10/04 社會 疑設備漏電！高雄男維修電動天車觸電 送醫搶救不治 13:182021/10/04 社會 萬里海水浴場泳客失聯 上午尋獲遺體報請相驗 12:152021/10/04 社會 房客見警心虛急閃稱要找律師 一查竟攜有近3000包毒咖啡包 14:562021/10/05 社會 違規超速車牌戴口罩、乘客還比讚 囂張女騎士一口氣被開3張罰單 15:432021/10/04 社會 突收1萬5900元罰單還要吊照 OL看完傻了：當時在公司上班 14:552021/10/05 社會 大陸司法部、北京公安局 齊聲肅清傅政華流毒 04:102021/10/04 產業財經 北市細肩帶辣妹翻車困車內 男友一旁急護花 08:382021/10/05 社會 基隆監獄保管金爆私吞 替代役涉嫌竄改資料遭訴 17:222021/10/04 社會 男子偷吃人妻不罷休 還騙人夫手機號碼狂發簡訊騷擾 11:012021/10/04 社會 社會熱門新聞 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 就像挖眼案！8旬老夫妻突遭推落手扶梯 家屬控台鐵冷處理 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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