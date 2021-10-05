新北市瑞芳警分局今（5日）上午11時許獲報，瑞芳深澳發電廠出水口附近有一具男性屍體，會同海巡署、消防分隊等單位將男子打撈上岸，男子身上並無證件、年約60歲，詳細死因待進一步釐清。

據悉，男子身著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲、黑灰運動鞋，一旁有一個包包，內有2100元現金，但並無身分證件，警方正調查男子身分並報請檢察官進一步相驗釐清死因。