大貨車起步壓傷老人 駕駛肇逃到案稱「以為路面不平」

北市大同酒泉街10日上午8點多，發生大貨車停等紅燈後起步，不慎碰撞正在過馬路的86歲陳姓老翁，大貨車林姓駕駛並未停車查看，繼續往前行駛，警消獲報，立即將小腿骨折的陳翁送醫，根據車牌號碼通知林姓駕駛到案，訊後依肇事逃逸罪嫌移送法辦。

林姓駕駛上午8點半，行經酒泉街、大龍街附近，停等紅燈時，陳翁正要穿越馬路，走在行人穿越道上，綠燈時正好在車頭，林姓駕駛因視線位置較高，未注意車頭有人緩慢過馬路，右前輪直接壓過陳翁小腿，而駕駛並未發現撞到人。

警方9點打電話通知林男，他辯稱不知道發生事故，經過事故地點，車輛些許跳動，感覺是路面不平，不知壓到人，警方懷疑是視線死角導致，由於陳翁現仍在醫院救治，尚未提出傷害告訴，後續將調查釐清責任。

警方呼籲，大型車車頭前方或A柱旁有視野死角，駕駛者無法注意到，故不論是開車、騎車或行人，皆應與大型車輛保持安全距離，以免因視野死角而發生嚴重事故。