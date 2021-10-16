陳姓女子為逾期居留的越南籍女子，曾到案後又再次失聯，竟私下從事賣淫勾當。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

阮姓女子為失聯逃逸的越南籍移工。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區金華路3段某住商大樓內，竟有越南籍姊妹淘不顧新冠肺炎疫情期間，聯手搞起一樓一鳳賣淫，陳姓、阮姓與林姓3人各住大樓內不同套房，利用網路散布訊息，再轉手機聊天室私約性交易，警方接獲檢舉，15日晚間搗破淫窟，3人除吃上官司，且面臨遣返回國命運。

台南市中西區住商大樓樓下為商場，樓上有出租套房，3女藏身大樓賣淫，其餘住戶多少耳聞，對出入分子複雜大感無奈。

案經檢舉，警方暗中蒐證數月，掌握訊息，15日晚間持搜索票一舉攻入大樓內，正好遇上一對剛交易完走出房間的男女，又在另間套房內逮獲尚未交易的另1對男女，最後在第3間套房逮獲遲遲不願開門的林女，並在房內查扣大量保險套與潤滑液。

警方查證，30歲陳姓、阮姓女子與22歲林姓女子為越南同鄉，以擔任移工身分來台，其中陳女工作到期，卻逾期居留，阮女、林女則為逃逸移工，3人不顧防疫期間嚴禁連結的傳染病防治法，選擇留台灣賺皮肉錢，每次交易50分鐘可賺3000元。

警方表示，3名越籍女子涉嫌社維法外，另在防疫期間賣淫，涉嫌傳染病防法，另來台失聯與逾期居留違法打工，涉嫌移民法，經詢問及裁罰後，移送移民署臺南市專勤隊收容遣送回國。