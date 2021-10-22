林姓船長、主謀鄭常嘉等人專門挑選名貴貓種，例如搶手的英國短毛貓。（示意圖，非當事貓／袁庭堯高雄傳真）

新北市籍「順發886」漁船8月時走私名種貓遭海巡署高雄查緝隊破獲，害154隻貓全數被迫「安樂死」，引發社會公憤。高雄地檢署查出私養、販賣、走私等共犯結構，將林姓船長、主謀鄭常嘉共9人依違反《懲治走私條例》起訴，建請法院從重量刑，相關人等全移審法院。

海巡署高雄查緝隊8月19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓，高雄地檢署事後傳喚船長林男到案，林男供出只是為了賺一天3千元的工錢幫忙開船，最後以6萬元交保。

檢方查出，鄭男為萬灃國際漁業有限公司實際負責人，林政龍在高雄市燕巢區經營寵物繁殖場，2021年6月間鄭男與林男討論承租漁船事宜，另與前海巡隊員張芳溢、郭閔豪等人尋找適合走私的船，最後選中「順發886」漁船，談妥每月15萬元租金，另加250萬元押金支票，留用3名印尼籍船員。

為了利潤極大化，林男還特別指示「儘量3隻貓裝一籠」，還特地從基隆市正濱漁港。該船從八斗子漁港出發，抵達澎湖花嶼西側外海時接駁品種貓154隻，分裝在62個貓籠，市值196萬2363元，再由船長及船員將貓藏放在漁船裝有冷氣的密艙，運回安平港前遭海巡人員查獲。

檢方深入追查，還找到林男經營的養殖場，發現養殖場內有20、30隻名貴犬，在旁還堆放65箱大七香菸，合計共3萬2500包，審酌被告等人行為恐造成國內防疫破口而危害動物安全，對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，建請法院從重量刑。