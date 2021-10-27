嘉義市主辦今年台灣設計展正緊鑼密鼓籌備，卻有承包標案的劉姓業者遭人在社群網站爆料曾有剽竊爭議，市府文化局長盧怡君表示，這家設計公司提出主題概念符合需求，因而以限制性招標進行勞務採購，是與公司合作。

嘉義市政府文化局將「2021年台灣設計展總體策畫顧問委託專業服務案」，以98萬元招標價發包給1家設計規畫公司，公司負責人是劉姓業者。

近日有網友在「靠北設計師」爆料，指稱這位劉姓業者，去年承標新竹主辦的台灣設計展涉及「剽竊原創、標榜自己曾任職於荷蘭知名的建築事務所」等爭議，原po文還嗆台灣設計界沒人了嗎？

今年10月中旬劉姓業者於臉書po文說明關於去年承包新竹承辦台灣設計展的爭議事件原委，否認剽竊、抄襲，強調當時已與新竹獸的原創設計師達成協議，也已支付報酬。

盧怡君表示，這家公司提出「家意。以城為家」的概念符合嘉義市政府對於台灣設計展的需求，此標案是限制性招標，因而於9月間洽談勞務採購，市府組成審核小組，經審查通過這家公司提出的服務建議書，10月7日與這家公司簽約完成。

盧怡君表示，市府在年度主題的選定過程陸續討論10個以上的主題提案，選項來自設計師、設計公司，最後與台灣設計研究院共同決定採用這家公司提出的「家意。以城為家」。

盧怡君表示，市府有邀請著作財產權專家擔任智財顧問，這家公司主要是對2021台灣設計展提出年度主題、展覽論述及展覽執行的顧問諮詢等專業服務，台灣設計展預計11月中旬公布主題及主視覺。