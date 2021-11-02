國立科學工藝博物館和中華電信公司以及財團法人台灣電信協會合作攜手建置的電信數位博物館，將「電信@臺灣」實體展示數位化，今（2）日推出虛擬實境的VR和環景展示，民眾不管身在何處、白天或黑夜，皆可透過手機、平板或桌機，體驗即時虛擬互動看展的樂趣！

科工館推出虛擬實境的VR和環景展示。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

科工館和中華電信長期透過分年計畫的合作，持續將文物與文獻數位化成果陸續上架。科工館指出，「電信@臺灣 Online」是以超高解析度的環景攝影技術製作為環景網頁，整合了展示現場影片檔、文物資訊、展示說明文、可操作式的展示單元、口述歷史等，民眾上線後，將如同親臨展場般，感受360度實體展廳裡充滿歷史感與古典雅致的展廳氛圍，也可近距離打量文物細部。

此外，VR環景中更加入許多有趣的互動體驗，將展廳中不少原本就深受民眾喜愛的互動裝置，轉化虛擬再現，包括貝爾電話發明情境、摩斯電鍵小遊戲、步進制交換機互動、良心電話亭互動等數位體驗，其中，電信雜貨店互動體驗中的廣播聲與虛擬場景，讓人彷彿重新回到50年前時光。

科工館表示，有興趣的民眾可在手機上點選VR模式，帶上觀看VR專用的紙板眼鏡，即可體驗「電信@臺灣 Online」的虛擬實景，不受開館或閉館時間的限制，沉浸在展覽中，也是在疫情期間的另一觀展管道。

民眾在11月2日至11月14日期間，在科工館臉書參加「做出屬於你的Cardboard眼鏡」活動，跟著影片DIY製作紙板眼鏡，將自己作品上傳科工館臉書分享，有機會獲得電信主題的文創商品。