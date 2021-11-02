嘉義市「2021光織影舞－光影藝術展」，今年採北香湖公園與KANO園區雙主場呈現，1日開展首日，KANO園區展區便吸引不少人潮，其中一處粉色花海滿布的5米高心牆，搭配光纖花，花與光影交織，成為期間限定最佳打卡拍照景點。

1日開展首日，KANO園區內粉色花海滿布的5米高心牆，花與光影交織，成為期間限定最佳打卡拍照景點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2021光織影舞展今年採「分區展出」、「拉長時間」、「減少裝置」低維度方式辦理，以「做好防疫，迎向幸福」為主軸，在北香湖公園規畫「步步為營－棋遇」主題，KANO園區則以「步步為迎－春綻」呈現。

1日開展首日，KANO園區內粉色花海滿布的5米高心牆，花與光影交織，成為期間限定最佳打卡拍照景點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

KANO園區展結合嘉義市棒球意象裝置打造周圍光環境，呈現KANO永不放棄精神，廣場中間的「春綻步道」由櫻花、紫藤花、紫羅蘭布置而成，充滿春日氛圍，步道下方的互動投影是驚喜彩蛋，只要踩踏地面就會呈現綻放花朵，有機會還會看到綠色極光閃現而過，多人互動體驗就像共同完成一幅春日畫作，現場民眾玩得不亦樂乎。

嘉義市「2021光織影舞－光影藝術展」，今年採北香湖公園與KANO園區雙主場呈現，1日開展首日，KANO園區展區便吸引不少人潮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

登上廣場階梯，紅粉「幸福花牆」更是吸睛，號稱全台最大心形花牆，光影交織下，相當適合拍照，市府指出，全景拍攝呈現心形幸福感，近景和特寫適合捕捉單人沉浸在花叢的浪漫、夢幻，歡迎大家在「幸福花牆」前拍下屬於自己獨一無二的美照。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，基於防疫優先，「2021光織影舞－光影藝術展」降低規模舉辦，並嘗試將展出場域延伸到KANO園區，精心設計有別於去年的光影藝術元素，並增添互動性，妝點嘉義市的冬夜，希望透過這些作品鼓舞大家一起為防疫繼續努力，也歡迎市民及各地旅客走訪北香湖公園及KANO園區，在光與影之間感受希望與美好。