缺料導致旺季遞延，光寶科10月營收繳出145.93億元的今年單月營收次高成績單，幾乎與9月的今年營收新高持平，光寶科表示，以伺服器與智慧家庭產品用電源為主的雲端及物聯網部門，雲端及物聯網部門10月營收創下今年新高，光電與PC相關產品部門10月營收也持續在與9月相近的相對高檔。

光寶科表示，10月營收為145.93億元，與前月持平，不含自今年起不列入合併財報閎暉則年增5％，累計前10月營收為1348.51億元，年增9％。

光寶科雲端及物聯網部門月營收占比為31％、與上個月持平，換算之下營收約為45.3億元，比上個月微增約1000萬元左右，續創今年新高，其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近兩成。

光電部門10月營收占比為19％，也與上個月差不多，受惠於LED光耦合器與感測模組在5G、AIoT、綠能應用等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，出貨較去年同期持續成長，不過，資訊及消費性電子部門營收占比為50％，不僅占比比上個月小降約2個百分點，10月營收也比9月少了一點點，資訊產品電源供應器、鍵盤與滑鼠等輸入裝置市場需求上升，出貨較去年同期持續成長。