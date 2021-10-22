78歲楊江姓婦人21日下午被發現身中14刀，倒臥在新北市新莊區自立街家中，緊急送醫後仍宣告不治，警方正進一步調查死因。（葉書宏攝）

新北市新莊區21日下午發生弒母血案，78歲楊江姓婦人被發現身中14刀，倒臥在家中沒了呼吸心跳，作案凶手則為其養育20年的李姓養子；據了解，李男做案後拿走逾30萬現金後，跑去情色按摩店消費，再跑去花蓮尋找友人庇護，卻在晚間11時許買鹽酥雞時被新莊警方逮個正著，帶回新莊偵訊。

據了解，20歲李姓男子21日下午殘忍殺害婦人後帶走30餘萬元的現金，跑去情色按摩店鬆一下紓壓後，逃往位在花蓮的友人住處，尋求藏身之處，同日晚間11時許還悠哉地出門購買鹽酥雞，湊巧遇上人在花蓮的新莊警方，遭到當場逮捕。

回顧案情，楊婦育有2子、2女，李男為鄰居所生，孩提時期就由楊婦擔任保母負責照料，李男的生母精神狀況不穩定，16年前楊婦因小兒子未婚，將李男收為小兒子的養子，視如己出。

楊婦的兒子21日遲遲無法聯繫上她，通知其他家人前往位於新莊區自立街住處查看，卻發現大門深鎖無人應門，家屬通報警、消協助破門，一開門竟發現楊婦已倒臥血泊中且身上有明顯刀傷。

救護人員抵達時楊婦已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方發現，楊婦胸口有一處約3公分刀傷，應為致命傷，另外背部有多達13處刀傷，警員見狀都私下驚呼「怎麼這麼殘忍，到底有何深仇大恨？」

警方調閱監視器發現，李男於下午還有進出楊婦的住處，甚至更衣變裝逃往其他縣市，警方將他列為重要嫌疑人，經調查後發現李男犯後先更換衣物，先跑去情色按摩店消費，隨後逃去花蓮，最後在李男於晚間11時許於花蓮火車站附近的鹽酥雞消費，遭到新莊警逮個正著，立刻將其帶回新莊偵訊。