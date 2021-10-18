台灣街頭常見的鹹酥雞攤，是不少民眾宵夜止餓的首選，但各家口味不一，就有網友踩雷後上網提問，要如何判斷一攤鹹酥雞好不好吃，引起鄉民熱議，分享個人評斷的標準，但最多鄉民認為一個關鍵食材可作為評斷依據，如果好吃的話就算及格了。

一名網友在PTT八卦板發文抱怨，自己到家裡附近一間鹹酥雞買宵夜，結果發現食材炸得太久，並不好吃，好奇其他人會怎麼判斷鹹酥雞攤好不好吃，「甜不辣嗎？還是去骨雞排、魷魚腳？哪一個最準啊？」

鄉民也紛紛分享經驗，有人認為可以先看有無排隊人潮，接著可以觀察油品是否乾淨，再來就是點關鍵食材做判斷，「雞蛋豆腐的完整度」、「點四季豆就知功力了」、「當然是鹹酥雞啊」，而最多網友點名的是炸米血，「米血，炸不好的米血會黏牙」、「米血外酥內軟不黏牙，有辦法這樣就合格」。

還有內行補充自己的標準，「炸過硬、有腥味、沒全熟、醬或粉難吃，在米血糕這一項都會直接爆出來，只要出現一項不合格，那這攤就拉黑了」。該網友也解釋，炸過硬是火候控制不佳，腥味或沒熟是食材新鮮度的問題，最後的調醬或沾粉不好吃，就不會回購了。