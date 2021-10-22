20歲李男昨下午疑因偷竊失風，刺殺養育他的78歲楊姓老婦人，再搶走嬤家的36萬元鉅款，李男殺人後還到情色按摩店「桑一下」，才南下花蓮逃逸，昨晚間11時許被警方逮獲，警方依強盜殺人罪嫌偵詢中。原初步調查楊婦身受14刀，今檢警相驗，楊婦身中22刀，死因為失血過多，楊婦遺體將暫冰存於板橋殯儀館，並擇期進行解剖。

家屬透露，李男的阿嬤與78歲楊姓婦人是舊識，由於李男的親生雙親，父親是通緝犯，母親精神狀況不穩定，因此將李男還在襁褓時，便托育給楊婦照顧。起初關係都相當好，李男後續因爸爸媽媽失蹤，爺爺跟阿嬤也移民國外，只剩李男與舅舅在國內，關係開始變差。

尤其在李男國高中時，疑似交到壞朋友，整個人才走了樣變壞，三不五時就向楊婦借錢要買遊戲點數，導致家人間關係不好。

檢警相驗後，初步研判，楊婦頭部中3刀、胸部1刀、背部18刀，死因是失血過多致死，後續遺體也將暫時冰存於板橋殯儀館，並擇期進行解剖。