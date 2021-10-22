78歲楊江姓婦人今（21日）下午4時許被發現身中14刀，倒臥在新北市新莊區自立街家中，緊急送醫後仍宣告不治，由於楊婦的養孫時常向她要錢、借錢，案發後又更衣逃往花蓮縣，警方於晚間11時許於花蓮縣逮獲李嫌，正將他帶回新莊偵訊。

據悉，楊婦育有2子、2女，李男為鄰居所生，孩提時期就由楊婦擔任保母負責照料，李男的生母精神狀況不穩定，16年前楊婦因小兒子未婚，將李男收為小兒子的養子，視如己出。

楊婦的兒子今（21日）遲遲無法聯繫上她，通知其他家人前往位於新莊區自立街住處查看，卻發現大門深鎖無人應門，家屬通報警、消協助破門，一開門竟發現楊婦已倒臥血泊中且身上有明顯刀傷。

救護人員抵達時楊婦已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方發現，楊婦胸口有一處約3公分刀傷，應為致命傷，另外背部有多達13處刀傷，警員見狀都私下驚呼「怎麼這麼殘忍，到底有何深仇大恨？」

警方調閱監視器發現，李男於下午還有進出楊婦的住處，甚至更衣變裝逃往其他縣市，警方將他列為重要嫌疑人。楊婦的兒子向警方稱，今天還有帶著李男一起外出做工，但中午時李男就不見蹤影。