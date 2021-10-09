桃園市八德區多處金融機構阻詐成功，八德警分局副分局長吳學安帶隊到4金融機構頒發感謝狀、禮券。（警方提供）

桃園市八德區多處金融機構阻詐成功，八德警分局副分局長吳學安帶隊到4金融機構頒發感謝狀、禮券。（警方提供）

桃園市八德區多處金融機構阻詐成功，八德警分局副分局長吳學安帶隊到4金融機構頒發感謝狀、禮券。（警方提供）

桃園市八德區多處金融機構阻詐成功，八德警分局副分局長吳學安帶隊到4金融機構頒發感謝狀、禮券，表揚阻詐有功金融機構行員，感謝他們為民眾守住132萬血汗錢。警方說，行員機警處理，讓民眾免於財產損失。

吳學安率偵查隊副隊長蔡志鳴、八德所所長薛靖彥、四維所副所長康家誠、警員林夢庭7日至八德郵局、麻園郵局、渣打銀行及國泰世華銀行等金融機構，頒發感謝狀及禮卷。

其中八德郵局經理陳美珍及經辦黃綉琴7月27日經手陳姓女子臨櫃匯款業務，得知陳女要匯款5萬給男網友，因擔心其被詐騙。警方到場後勸說，陳女打消念頭。不料隔天警方又接獲國泰世華銀行大湳分行經理鍾珮芸及經辦王慕純來電，發現同樣是陳女要匯款，還稱要借弟弟5萬，但行員發現帳戶並非弟弟持有，陳女見員警才改稱要買保健食品，經員警勸說才為陳女保住血汗錢。

八德分局分局長林樹國提醒民眾，年長者較易對於陌生人的噓寒問暖產生信任，陷入柔情話術深信不疑，有相關疑慮請撥打反詐騙專線165查證，避免受騙造成金錢損失。