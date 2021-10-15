櫃買中心為提升創新公司財務體質，增進創新企業與投資人交流機會，將於11月15日舉辦「110年度創櫃公司投資媒合會」，歡迎各創投業者、金融機構及企業投資部門踴躍報名參加。

創櫃板產業聚落已漸成形，並展現出旺盛動能，本次活動將聚集具發展潛力的創櫃公司進行簡報發表，邀請的公司包括電子科技類之岳揚、呈睿、元皓、大麥、優思睿智，生技醫療類之元健大和、匯嘉、國聯醫管、艾思特。募資簡報後並安排創投業者、金融機構及企業投資部門與創櫃公司於線上進行分組交流與互動。期透過本活動，串聯有潛力的創新企業與專業投資人之間的互動及媒合，不僅讓專業投資人更了解創櫃公司的特色與核心價值，同時支持創新企業成長，讓優質的企業能夠加速發展。

櫃買中心提醒指出，本次媒合會全程以線上方式進行，有意參加者需先至活動網頁進行報名，活動開始前將發送會議連結至報名者電子信箱，活動將於11月15日當天下午1時30分開放登入，參加者只要點擊專屬連結即可登入參加活動，報名作業請詳櫃買中心官網（網址：http://www.tpex.org.tw）（首頁\櫃買活動\報名活動）。