IDC（國際數據資訊）21日舉行年度「數位轉型領袖高峰論壇」，並頒發「未來企業大獎」。IDC台灣總經理江芳韻指出，逾五成台灣企業2022年預算將投資在企業成長、創新與轉型相關項目。「Digital First（數位優先）」為未來企業訂立新標竿，包括製造、金融、零售等產業企業，以獲利為考量力拚創新，以數位轉型為先，另近兩年「永續」對KPI的重要度也竄升，值得注意。

在「IDC 2021數位轉型領袖高峰論壇」中的專題座談，邀請Confluent大中華區總監蔡家麟，暢談動態數據如何提供產業創新典範轉移。超微（AMD）也帶來專題演講「AMD 硬科技引領雲端及大數據的高效運算」，分享高效運算如何驅動企業數位化發展。Fortinet則分享「FortiAI－您7×24 全年無休的虛擬資安分析師」專題演講。

在「未來零售對談：深化OMO數據應用 以AI決勝新零售」專題座談，邀請到awoo Intelligence阿物科技創辦人兼執行長林思吾，以及全家便利商店數位轉型辦公室部長黃士杰，分享全家如何看準數位商機，以MarTech優化經營決策與成效，以人工智慧推動新零售業者邁向虛實整合（OMO）轉型。資策會地方創生服務處則以「數位轉型浪潮下的企業思維為題演講；伊雲谷數位科技分享「雲端資安—數位轉型不可或缺的守門員」。

IDC 2021年將「數位轉型大獎」重塑為「未來企業大獎」，持續尋找亞太區領先將自身定位為未來企業的組織，2021年從亞太區收到從七百多家不同組織、超過一千件專案提名，最終頒發十七項大獎。