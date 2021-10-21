望隼科技21日申請登錄興櫃股票 13:402021/10/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心21日表示，望隼科技（4771）21日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，望隼科技成立於2012年5月間，董事長為黃修權，主要經營業務是軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售，送件時資本額為5億2007萬元。望隼科技2020年業績，營收8億5514萬元，稅前盈餘1億2850萬元，每股盈餘2.94元。 美財報報喜 15檔概念股發威 《科技》TIE臺灣創新技術博覽會 生技中心秀四大創新成果 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 #產業別 #化學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲縣議會修法 盼解建案審查弊病 04:102021/10/21 地方新聞 14家產險強制險理賠 跨入2.0版 04:102021/10/21 金融．稅務 MIH新兵 中保科進軍電能整合 04:102021/10/21 證券．權證 政策加持 成運電巴拚進國際 04:102021/10/21 證券．權證 太空產業起飛 打造台版NASA 04:102021/10/21 財經要聞 《日股》觀望味濃 日股走跌 12:522021/10/21 財經 櫃買大戶 Q3增逾三成 04:102021/10/21 證券．權證 龔明鑫率團考察東歐 促進後疫時代經濟合作 11:102021/10/21 財經 搶地大作戰！建商最看好潛力區 台中3區入榜最搶手 11:072021/10/21 房市新訊 地產ETF漲勢亮眼 勝過科技 04:102021/10/21 投資理財 公司發布重訊證實 富邦金董座蔡明興 確診隔離 04:102021/10/21 金融．稅務 財經熱門新聞 他住40年市區老公寓 該賣還是等都更？網竟一面倒選這個 - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 破千萬職缺找不到人！專家曝大缺工「悲慘結局」這2強國慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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