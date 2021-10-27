興櫃股王正式申請上櫃！興櫃唯一千金股綠界科技（6763）27日正式遞出上櫃申請，惟股價27日盤中重挫2.7％，最低價陷入1300元整數關卡保衛戰。據統計，興櫃前十大高價股，先前就已有6檔個股進入IPO階段，如今股王也加入上櫃申請行列，興櫃高價準IPO股再添一檔。

受新冠疫情爆發激勵，新經濟產業亦高速成長，以協助支付流程場景的第三方支付產業發展尤其受到市場關注。第三方支付廠綠界科技9月營收0.96億元，月減4.1％、26.7％；累計前三季營收10.4億元，較去年同期大幅成長逾四成。

綠界科技27日正式遞出上櫃申請，過去法人就看好，綠界科技於興櫃掛牌已滿一年，有望申請上市櫃掛牌，並力拚於今年底前掛牌。目前興櫃前十大高價股中，僅剩下台積電「小金雞」采鈺、宏碁集團旗下「小金虎」宏碁資訊、聯陽轉投資的來頡尚未遞件；此外，於10月申請上櫃之個股，還包括千附精密、明係、信實、寶德。