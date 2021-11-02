綠界科技(6763)上周送件申上櫃，歐買尬(3687)母以子貴，股價昨天登上百元後，今天攻頂演出。

綠界是興櫃市場的千金股，10月27日送件申請上櫃，主要業務為電商第三方支付，受惠疫情推升宅經濟發燒，近年來業績持續創高。

綠界也持續擴充業務範圍，包括電子行銷贈品業務，提供企業廠商發行數位贈品禮券，並與多家銀行串接行動刷卡業務，同步提供線上及線下的金流及加值服務。另外，協助商家提供電子發票系統及線上開店等功能，讓企業一站完成開店服務，近期又成立「ECTicket票券發行管理平台」首創整合「價金保管」、「票務管理」及「核銷系統」於同一個平台，讓飯店、旅宿業者無痛接軌申請轉換。

歐買尬持有綠界31.68％，今年上半年綠界稅後淨利1.53億元，每股盈餘11.83元，歐買尬認列投資收益0.48億元，綠界明年第1季有望轉上櫃，上櫃前歐買尬還有釋股利益收入，可說是歐買尬的小金雞。