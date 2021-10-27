櫃買中心積極推動指數化商品，目前在櫃買市場掛牌的「股票成分」指數股票型基金（股票ETF）所追蹤的指數含括台灣、美國及中國等市場，為讓投資人充分瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，鼓勵投資人將上櫃ETF納入資產配置組合，自11月1日起至12月31日止舉辦為期2個月之櫃買市場股票ETF交易獎勵活動。

櫃買中心表示，本次活動獎勵對象包含本國自然人投資人及證券經紀商，投資人在活動期間買賣於櫃買市場掛牌交易之股票ETF並上網登錄參加活動者，每月都有機會獲得百貨公司禮券1000元，每月成交1張（1000受益權單位，不含零股交易），可獲1次抽獎機會（成交2張，可獲2次抽獎機會，依此類推），買賣越多，中獎機會越高。另投資人在活動期間買賣股票ETF數量累計達30張以上，成交金額最高的前3名，可獲頒6千元至1萬元之獎金；另也同時舉辦證券經紀商競賽獎勵活動，提供高額獎金，希望鼓勵全體證券經紀商積極參與競賽。

櫃買中心指出，ETF的交易成本低，投資人只要花小額的資金就可以輕鬆追蹤證券市場的漲跌變化，並分散個股投資的風險，是多變行情中的優質投資工具，櫃買中心也提醒投資人，在買賣ETF時，同樣要審慎評估ETF相關風險（如流動性、折溢價、追蹤偏離、匯率波動等），並建議投資人買賣ETF前先至櫃買中心、公開資訊觀測站及投信公司網站查詢ETF之相關資訊。「櫃買市場股票ETF交易獎勵活動」之活動詳情已公布在櫃買中心網站。