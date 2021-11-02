櫃買中心2日表示，保勝光學（6517）於2日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，保勝光學成立於1970年7月間，董事長為方幼玲，主要經營業務是各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售等，送件時資本額為2億7964萬元。保勝光學2020年業績，營收4億6027萬元，稅前盈餘4022萬元，每股盈餘1.30元。

諾貝兒公司2日送件申請登錄興櫃股票
聯光通股票11／4恢復普通交割買賣
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