保勝光學2日申請登錄興櫃股票 16:572021/11/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日表示，保勝光學（6517）於2日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，保勝光學成立於1970年7月間，董事長為方幼玲，主要經營業務是各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售等，送件時資本額為2億7964萬元。保勝光學2020年業績，營收4億6027萬元，稅前盈餘4022萬元，每股盈餘1.30元。 諾貝兒公司2日送件申請登錄興櫃股票 聯光通股票11／4恢復普通交割買賣 #勝光 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別是電子工業 #資料顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》臺慶科開放信用交易 07:442021/11/02 財經 證交所5日開審議委員會 審議台灣精銳上市案 13:102021/11/02 財經 掌握新投資趨勢 路博邁推國內首檔顛覆式創新股票基金 15:102021/11/02 財經 《韓股》外資推波助瀾 KOSPI日漲幅創3周最大 15:572021/11/02 財經 望隼兩岸擴產 月產能三千萬片 04:102021/11/02 證券．權證 台灣人壽 首推健檢金掃碼即領 04:102021/11/02 專題周報 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 04:102021/11/02 財經要聞 《興櫃股》隱眼新兵好靚 望隼興櫃開飆5成 11:082021/11/02 財經 衝刺新應用 連展2022營運可期 04:102021/11/02 證券．權證 《櫃買市場》諾貝兒申請上興櫃 11:422021/11/02 財經 好強！長聖10月業績再創新高 CMO訂單已排到明年9月 16:422021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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