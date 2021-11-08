品牌廠宏碁（2353）繼今年前三季營運逐季站高後，10月合併營收再以280.09億元，站上近七年來同期新高，微幅月增0.3％、並較去年同期成長9.8％。累計今年前十個月合併營收達12604.77億元，年增18.4％，同步刷新2015年來同期高點。

在各主力產品部分，除了筆電及顯示器產品線營收皆有4.7～4.8％的年增幅外，含括旗下電競相關產品及遊戲類產品的電競事業，單月營收也有20.2％的年增率，另桌上型電腦產品更有54.5％的年增長。

此外，宏碁旗下六家已上市、櫃及興櫃的子公司，先前陸續公告的第三季財報及10月營收，亦多有持續增溫表現。至於其它還未IPO的子公司中，10月挹注的營收貢獻亦頗為亮眼。如海柏特單月營收有年增48.5％的表現，安圖斯科技則有年增155.8％的強勁長力道，聯永基單月營收更以高達611.9％的數倍翻漲。

宏碁表示，依10月的營收比重來看，非PC事業已占達宏碁集團整體營收的17.1％，這也顯示其建立多重事業成長引擎的轉型策略，已持續發酵。