宏達電在高軟園區打造首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試5G專網研發平台。其中5G LITE OPEN RAN解決方案，僅一只行李箱就可以架設5G專網，不論是傳輸需求單一化的VR企業訓練場域，或是非常態性的專網需求，都能以簡捷又符合成本的方式完成。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，HTC除了是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也成功成為5G系統整合廠商，不但整合國內5G O-RAN之能量，更進一步延伸與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案。他透露，HTC將持續擴大投資成立｢5G應用解決方案研發中心， 5G XR O-RAN實驗場即是HTC深耕高雄的第一步。

高雄市政府表示，高雄力拼產業轉型，成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，盼藉由5G帶來突破性的開創與變革，協助製造業、服務業解決痛點。他強調， 5G XR O-RAN實驗場將提供研發團隊既安全、穩定又高速的5G O-RAN專網環境，讓更多樣化5G應用服務進行測試。同時也將協助廠商進行技術、商務媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。

HTC整合監視系統並結合OSSA智能攝影機架構，可透過邊緣AI智慧辨識，檢視機關內的器械碼表、儀器數據等，提供智慧巡檢的解決方案。至於本次展示的應用則是口罩偵測，在疫情常態化的現今世界中，也成為最實用的應用場景之一。

「5G XR O-RAN實驗場」啟用當日包含高雄副市長羅達生、HTC總經理黃昭穎、工業局副組長顏鳳旗、加工處長楊伯耕、及資策會創生處長洪毓祥及多家相關企業代表均蒞臨參與。此外現場還有金鐘獎最大贏家，由睿至與公視、原子映象合作之「天橋上的魔術師」戲劇場景VR展，HTC打造全球首創的虛擬「CAT ART」藝術饗宴，VR職訓解決方案，資策會5G智慧手臂應用方案等，展現高雄充沛的5G研發能量。