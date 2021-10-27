航港局配合彰化外海離岸風力潛力場址開發，依據經濟部、農委會及交通部跨部會會議協商共識，於風電發展與航安並重前提下，劃設彰化風場航道，以維護東、西兩側風場間水域，即現航道範圍，航行安全。

有關漁民表示「漁船進入航道需於8小時前預報」部分，航港局澄清，本國籍漁船進入彰化風場航道無須預報，僅需於進入航道前以漁船的無線電設備向本局離岸風場航道VTS中心報到，即可進入；其目的即是減少漁民進入航道時的作業程序，以儘量便民為考量，同時由VTS中心向航道內的商船廣播週知，使航道的船舶接收到漁船行經航道的資訊，並加強瞭望，避免漁船因穿越交通密集之南北向巷道，造成狹窄水道中因緊急避讓衍生海事案件，非為管制漁民使用航道。

彰化風場航道長22浬係因應離岸風場範圍，寬度9浬係考量每年約有3萬艘船舶通過該海域之交通量，並考量大型船舶航行所需水深及近岸漁業作業需要，劃設於東、西側風場之間，另為兼顧漁船航行安全及漁業需要，航港局於109年拜會各地區漁會及辦理蘇澳、基隆、台中、彰化及澎湖等6場次漁民說明會，取得「南北向巷道及分隔區禁止捕魚；東西側緩衝區原則不鼓勵」之共識，並考量商船與漁船大小、航行樣態與航速差異，爰採分流方式，僅航道中間之南北巷道與中央分隔帶5浬寬之海域，請漁船於橫向穿越時，通報VTS並避免於該範圍內南、北向航行。

為利漁民朋友確實瞭解彰化風場航道航行安全注意事項，航港局未來將持續會同相關單位持續向漁民宣導溝通，期能在「永續綠能」、「便利漁民」及「航行安全」之間取得平衡。