沃旭能源2日宣布，大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場當中，首座台灣製造的風力發電機管架式水下基礎，已由中鋼公司旗下興達海洋基礎股份有限公司完工，並通過所有檢驗完成產製。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，看到新進供應商興達海基成功完成生產首座風機管架式水下基礎，沃旭、興達海基及其下游供應商在過程中攜手努力、從無到有克服困難，這是非常值得驕傲的成就。興達海基在毫無離岸風電經驗的情況下，透過與沃旭緊密的合作與學習，在過去三年中逐步建立提升焊接及製造技術，並達到國際品質環安衛標準要求。